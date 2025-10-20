Condenan a 18 años de cárcel al hombre que mató a una persona e hirió a otras ocho en un atropello en Gibraleón

Los detalles El condenado ha reconocido los hechos y aparte de la pena de prisión no podrá acercarse al pueblo y a menos de 200 metros de los familiares de la víctima mortal de su atropello durante 20 años.

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a 18 años de cárcel al hombre acusado de matar a una persona y herir a otras ocho en dos atropellos múltiples en Gibraleón. Se le considera como autor responsable de un delito de asesinato y dos tentativas, imponiéndole 15 años por el primero y un año y medio por cada uno de los otros dos; en total, 18 años de los que ya ha cumplido tres

Todo sucedió en la citada localidad, cuando el responsable del atropello arrolló dos terrazas que en ese momento estaban repletas de gente.

En ese momento, el acusado conducía su vehículo por la avenida Pío XII de Gibraleón, continuando por la calle Cristo de la Sangre cuando, sin otro motivo que el de quitarles la vida a los que estaban en ambas terrazas, encaró su vehículo hacia ellos y gritando "os tengo que matar a todos" aceleró el coche, súbita y bruscamente, embistiendo contra cuantas personas, mesas, sombrillas y mobiliario encontró a su paso.

Posteriormente condujo por la avenida Pío XII hasta la avenida Palo Dulce donde vio a jóvenes en la terraza de otro bar y tras gritarles "¿de que os reís?, ahora os vais a reír con razón", aceleró bruscamente el coche y empotró contra la pared a dos de ellos que ocupaban una de las mesas que allí había.

En la acción, Javier, de 32 años, murió. Estaba de espaldas, y se encontraba tomando algo en el lugar antes de ir a cortarse el pelo.

Tres años después de este hecho el caso ya ha sido juzgado, en unos momentos que han resultado, como dicen, "muy duros" conforme se iba acercando la fecha.

"No se va a pelear por su estado mental porque se le ha aplicado un atenuante que una carga un poco leve", ha expresado José Luis Orta, abogado de la familia de las víctimas.

Ambas partes han llegado a un acuerdo: "Ha habido conformidad. El acusado ha reconocido los hechos".

La condena, 18 años de cárcel. Además, la prohibición de acercarse al pueblo y a menos de 200 metros de los familiares de Javier en 20 años.

