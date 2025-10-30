Tania Sánchez intuye que la estrategia de Mazón será "buscar víctimas que no abuchearan y dividirlas entre buenas y malas"

La analista indica que los insultos recibidos por el presidente de la Generalitat Valenciana durante el funeral de Estado por las víctimas de la DANA, "dejan en evidencia que lo que no debería seguir pasando es que este señor fuera presidente".

Este miércoles se celebraba un funeral de Estado por las víctimas de la DANA. Algunos familiares de los fallecidos decidieron increpar a Carlos Mazón debido a que el president de la Generalitat Valenciana había decidido acudir al acto, a pesar de que las víctimas habían pedido que no lo hiciera.

Tras esos gritos, muchas personas han vuelto a cuestionar que Mazón siga al frente del gobierno valenciano. El presidente, ante la pregunta de la prensa sobre si va a dimitir, este no ha querido dar ninguna respuesta.

Además, durante el acto tampoco se pudo ver un encuentro entre Alberto Núñez Feijóo y Mazón. Iñaki López indica que ese saludo se produjo en privado y pregunta a Tania Sánchez qué cree que pudo motivar que no se produjera frente a las cámaras.

"Cuando el PP pensaba que podía dar por pasada esta crisis, ayer se empezó a dar cuenta de que cuando las víctimas dicen que no quieren que vaya, y ellos no pueden decir no vayas, queda en evidencia que lo que no debería seguir pasando es que este señor fuera presidente", indica la analista.

Sánchez expone que Feijóo no puede responder "ante esa contradicción". La analista intuye, "por como el PP tiene costumbre de tratar sucesos y eventos que tienen víctimas de por medio", que la estrategia de Mazón será "buscar víctimas que ayer no abuchearan y dividir entre buenas y malas víctimas". "A partir de ahí, justificar que hay víctimas que sufren, pero que no le insultan", añade.

