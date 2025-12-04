Tania Sánchez, sobre el caso Salazar: "Pedro Sánchez tiene que demostrar que no lo está protegiendo ni disculpando"

Tania Sánchez analiza en este vídeo la crisis abierta por las denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar y asegura que el PSOE tiene "una crisis de fe" ante la que solo vale tomar decisiones.

Continúan las reacciones ante el escándalo de las denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar.. Esta tarde, María Jesús Montero negaba que tuviera contratos con el PSOE andaluz o a nivel nacional.

Estas declaraciones, para Tania Sánchez, "denotan que el PSOE está convencido de que tiene una crisis de comunicación". Sin embargo, ella considera que lo que tiene es "una crisis de fe" donde se "pone en duda los principios básicos que definen quién eres y por qué la gente te sigue".

Ante esta "crisis de fe", Tania asegura que "no valen amaños, ni apaños, ni pedir paciencia", sino decidir "cómo resolvemos, cómo limpiamos a cualquiera que contribuya a esa crisis y tomamos decisiones para demostrar que hemos mejorado".

En este sentido, apunta que, aunque es evidente que "Pedro Sánchez no tenía todo el mercado a su disposición" a la hora de elegir compañeros en su reconquista de la secretaría general del PSOE, "a día de hoy hace mucho que se ha acompañado de esta gente". Por ello, afirma que Sánchez "tiene que demostrar que no los está protegiendo ni disculpando".

