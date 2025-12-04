Suben a 13 los jabalíes muertos por peste porcina en el municipio de Cerdanyola del Vallès

¿Qué ha pasado? El Ministerio de Agricultura ha confirmado que otros cuatro animales más de los 50 hallados muertos en la zona han muerto debido a dicha enfermedad.

El Ministerio de Agricultura ha confirmado la muerte por peste porcina de otros cuatro de los 50 jabalíes hallados muertos en el municipio de Cerdanyola del Vallès, en Barcelona. Con la confirmación de estos casos, los animales fallecidos a causa de esta enfermedad en dicha zona aumenta a 13.

Así lo han señalado a través de un comunicado, en el que han recordado además que los servicios veterinarios oficiales de Cataluña mantienen sus visitas y la toma de muestras en las 39 granjas localizadas en la zona afectada que continúan libres de la enfermedad.

Han informado también de que se han detectado otros 37 jabalíes muertos en la zona y en sus alrededores con resultado negativo.

En ese sentido, han recordado que la peste porcina es una enfermedad que no afecta a las personas ni por contacto con los animales ni por la ingestión de productos derivados de ellos. Han insistido, eso sí, en la importancia de mantener un alto nivel de alerta a causa de este asunto.

Todo, después de los casos de peste porcina. Unos por los que la UE ha delimitado la zona afectada a ocho comarcas de la provincia de Barcelona en las que habría una serie de restricciones hasta el 28 de febrero de 2026.

Así figura en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el que se informa de que las zonas afectadas son las comarcas de Vallès Occidental, Vallès Oriental, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Alt Penedès, Anoia y Bages, según el anexo del documento.

Cuando se confirma un brote de dicha enfermedad, las normas europeas prevén el establecimiento de una zona infectada y la prohibición de los desplazamientos de animales silvestres de especies de la lista y productos de origen animal obtenidos de ellos. Las restricciones también incluyen la prohibición de los desplazamientos de partidas de porcinos en cautividad y sus productos desde las áreas que figuran en el anexo hacia otros Estados de la UE y países terceros.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.