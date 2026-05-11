Lo 'rescataron'
Susto en el Ebro: varias personas llamaron a Emergencias al ver un cuerpo en el agua pero era un hombre "relajándose"
Cuando los servicios de emergencias de Zaragoza acudieron al rescate del hombre, él respondió que no necesitaba ayuda y que solamente estaba haciéndose el muerto.
Los ciudadanos de Zaragoza vivieron un enorme susto después del incidente con un hombre que estaba flotando en el río Ebro. Varias personas llamaron a los servicios de emergencias porque vieron un cuerpo flotando en el agua.
Ahora bien, cuando llegaron a rescatarle, el hombre no estaba inconsciente o incluso muerto. De hecho, argumentó que solo estaba haciéndose el muerto y relajándose.
Además, el rescate también ha dejado la imagen de que el hombre fue 'rescatado' dejando el cuerpo también muerto, sin colaborar para subirse a la lancha.
Un hecho insólito pero que no está prohibido, ya que en la capital aragonesa solo se desaconseja el baño.
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