¿Has tenido una pelea a lo Tchouaméni VS Valverde en el trabajo?: "Ganas de darle un guantazo a alguien sí, pero a las manos no"

El contexto El club blanco ha sancionado con medio millón de euros a cada jugador después de una trifulca en el vestuario. Este tipo de situaciones, muy poco habituales entre compañeros de equipo.

El Real Madrid atraviesa una de sus semanas más difíciles tras la pelea entre Fede Valverde y Tchouaméni, que ha resultado en una multa de medio millón de euros para cada jugador. Este incidente es inusual, especialmente entre compañeros del mismo equipo, y ha generado debate sobre conflictos en el ámbito laboral. En el programa "Más Vale Tarde", se ha preguntado a la gente si han experimentado situaciones similares en sus trabajos. Algunos admiten haber tenido discusiones acaloradas, pero sin llegar a la violencia física, aunque reconocen que a veces han sentido ganas de reaccionar de manera más contundente.

El Real Madrid es un polvorín. En un año sin Champions, sin Copa del Rey y con LaLiga prácticamente perdida a expensas de visitar el Camp Nou para jugar ante el Barça, el club blanco vive una de sus semanas más convulsas después de la trifulca entre Fede Valverde y Tchouaméni, que la entidad que preside Florentino Pérez ha saldado con una multa histórica de medio millón de euros para cada jugador.

Y es que han llegado a las manos. Han cruzado un límite que en alguna que otra ocasión se ha visto en el deporte. Eso sí, menos habitual es verlo entre compañeros del mismo equipo. Entre, por así decirlo, compañeros de trabajo. Así pues, en Más Vale Tarde han salido a las calles para preguntar a la gente si en algún momento han soltado un sopapo en el proceso laboral.

"De llegar ahí a cogernos no, pero sí insultarnos y demás", cuentan al programa, reconociendo en algunos casos que sí han tenido "alguna trifulca": "Tirando cosas, pero sin pegar".

Porque, según dice, todo ha quedado en "conversaciones altas en tono" sin que se llegase "a las manos". Sin embargo, hay quien si reconoce que en algún momento ha tenido "ganas de darle un guantazo" a algún compañero.

Además, también hay quien no descarta "al cien por cien" que pueda darse el caso de un Tchouaméni VS Valverde en su trabajo.

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