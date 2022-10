Vox pidió la suspensión de la actuación de la artista y activista LGTBI Samantha Hudson en Fuengirola defendiendo que sus letras atacan y ofenden los sentimientos de los católicos y la figura de la virgen. A pesar de ello, la cantante se subió este martes al escenario durante la feria de la localidad y cantó la criticada canción 'Maricón'. ¿Qué dice realmente la letra de este tema?

"Samantha, soy yo, Dios

Y vengo a decirte que, a pesar de tu devoción y tu admiración por la iglesia

No puedo incluirte en mi rebaño porque eres maricón

Soy maricón y me encanta la iglesia

Pero no me dejan entrar porque monto gresca

Siempre llevo top y minifalda, soy muy fresca

Y se ve que a las monjas eso les molesta

Soy maricón y me encanta Jesucristo

Pero eso no le importa mucho al puto obispo

Me echó de la iglesia por estar montando el pollo

Yo solo le gritaba a Jesús que me lo follo

Soy maricón, pero también soy cristiano

Ellos no me aceptan porque follo por el ano

No sabía yo que el sexo anal fuera un pecado

Seguro que la Virgen ya lo había practicado

Soy maricón, maricón, maricón, maricón

Maricón, maricón, maricón

Soy maricón

Soy maricón y me hago llamar Samantha

Pero no penséis que me tapo con la manta

Simplemente me arropo con mi fe cristiana

Porque para eso soy tan virgen y tan santa

Soy maricón y la iglesia me ataca

Pues me hago dedillos por donde hago caca

Y aunque rece todos los días del calendario

Siempre pensarán que la chupo en los baños

Soy maricón y sé que soy muy promiscuo

Pero eso no les da derecho a ser ariscos

A parte de ETS, cultivo mi fe cristiana

Si me sale un herpes, es la Virgen quien me sana

Soy maricón, maricón, maricón, maricón

Maricón, maricón, maricón

Soy maricón"

En su comunicado, Vox citó alguna de las frases que más le molestaban de la canción: "Soy maricón y me encanta Jesucristo, pero eso no le importa mucho al puto obispo, me echó de la iglesia por estar montando el pollo, yo solo le gritaba a Jesús que me lo follo" y "no sabía yo que el sexo anal fuera un pecado, seguro que la Virgen ya lo había practicado".

Por su parte, la artista retuiteó el comunicado y aseguró que se subiría al escenario del Palacio de la Paz, donde compartió este martes escenario con el grupo Nancys Rubias que lidera Mario Vaquerizo, también de la escena musical LGTBI española.