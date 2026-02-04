Ahora

Sur y oeste peninsular, los más castigados

Rubén del Campo (AEMET) avisa de que el sábado llega una nueva borrasca: "Hay que seguir en guardia"

Rubén del Campo, portavoz de AEMET, analiza la delicada situación en Andalucía por la borrasca Leonardo y explica que la próxima semana también arrancará con precipitaciones en el oeste y sur de la península.

Más Vale Tarde analiza con Rubén del Campo, portavoz de AEMET, las complicadas horas que afronta buena parte de Andalucía por la borrasca Leonardo.

El experto explica en el vídeo sobre estas líneas que "la situación va a ser adversa con mucha lluvia", a la que el jueves tomará el relevo el viento. Además, apunta que "el sábado llegará una nueva borrasca que también puede dejar mucha lluvia" en un sur peninsular ya de por sí muy castigado.

Esto significa que la próxima semana también arrancará con precipitaciones al oeste y sur de la península, por lo que asegura que "hay que seguir en guardia".

Del Campo apunta también que los patrones que se observan con el cambio climático es que los periodos de sequia "son más largos" y los de lluvias "se concentran".

En este sentido, apunta que este enero ha sido el más lluvioso de los últimos 25 años, algo similar a lo que ocurrió el año pasado con marzo, lo que vendría a reflejar que "hay indicios de que esto cada vez es más frecuente".

