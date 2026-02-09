Elisa Mouliaá, indignada con la Fiscalía, asegura ahora que sí que irá "hasta el final" en el caso Errejón

Entre líneas La actriz Elisa Mouliaá ha cambiado de parecer y ha decidido finalmente seguir adelante con la acusación contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, después de retirarla el pasado miércoles, al considerar que la última decisión de la Fiscalía de pedir la absolución del acusado "no puede quedar impune".

Indignación de la actriz Elisa Mouliaá con la decisión de la Fiscalñia de pedir al absolución de Íñigo Errejón. Mouliaá ha acusado al organismo de "levantar sospechas" con un escrito "incongruente". "Tras esto sí que voy a ir hasta el final. Ahora sí que me han tocado los ovarios. Ahora sí", ha anunciado en sus redes.

La actriz ha criticado el "sospechoso" cambio de postura de la Fiscalía que ahora considera que hubo consentimiento en los hechos denunciados por Mouliaá. "Venimos de una Fiscalía que primero le ha acusado, luego no le ha acusado y que ahora le defiende", ha reprochado la actriz, que ha leído párrafos de escritos anteriores. Así, ha recordado que en el primer escrito de la Fiscalía, según Mouliaá, decía que "no hubo consentimiento válido" y que "la voluntad de la denunciante no fue libre, sino condicionada por presión".

Un nuevo cambio de posición que coincide con una providencia, a la que ha tenido acceso laSexta este lunes y en la que la Audiencia Provincial de Madrid pregunta al juez Adolfo Carretero si la actriz ha renunciado a ejercer la acusación particular contra Iñigo Errejón y si ha dictado alguna resolución al respecto.

Este lunes, en su escrito de conclusiones de cara al juicio por abusos sexuales continuados, al que ha tenido acceso laSexta, la Fiscalía explica que Errejón "mantuvo contacto por mensajes a través de redes sociales con Mouliaá" y que fueron "evolucionando hasta volverse más íntimos, culminando con el deseo mutuo de conocerse personalmente".

Ambos quedaron en la presentación de un libro en el centro El Matadero de Madrid y, una vez terminado el acto, "fueron juntos por la zona de Ópera a tomar una consumición" antes de ir a una fiesta "organizada por los amigos de Mouliá en el piso sito en la calle Modesto Lafuente nº 88 de Madrid".

"Antes de entrar en el inmueble, cuando se encontraban en el ascensor, el investigado en el curso del flirteo en el que se encontraban, besó a Dª Elisa, sin que ésta manifestara oposición al mismo", añade el escrito.

Una vez ambos llegaron al domicilio, "bebieron, bailaron y charlaron con los asistentes" antes de que ambos entrasen en un dormitorio de la casa, "donde el Sr. Errejón de forma impetuosa, comenzó a besarla, quitarle el sujetador y tocarle los pechos, acto que alargó durante unos minutos hasta que Dª Elisa le pidió que salieran de la habitación, accediendo éste a la petición".

"Tras despedirse de los amigos de la denunciante presentes en la fiesta, ambos decidieron ir al domicilio del investigado y una vez allí, de nuevo, comenzó a tocarle por distintas partes del cuerpo, instante en el que Dª Elisa, a la que no estaba agradando el encuentro sexual por la premura y vehemencia, le manifestó que no quería continuar, cesando el encuentro en ese instante y marchándose ésta a domicilio", añade el escrito.

Tras desgranar cómo ocurrió la situación, la Fiscalía determina que los hechos relatados "no son constitutivos de delito" y que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y "procede la libre absolución del acusado".

