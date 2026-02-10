Chema Crespo, sobre la división a la izquierda del PSOE: "Detrás de esto hay un problema de inmadurez grave"

Chema Crespo reflexiona en este vídeo sobre los movimientos a la izquierda del PSOE: "Han emergido multitud de formaciones que desde el punto de vista teórico seguramente tienen algo que decir, pero desde el práctico esto es una ruina".

Continúan los movimientos a la izquierda del PSOE después de que trascendiera la intención de Gabriel Rufián de liderar un proyecto que unifique todo ese espacio político.

Iñaki López reflexiona sobre "esto de que los partidos de la izquierda del PSOE tengan que morir y resucitar en cada jornada electoral", lo que le parece "agotador".

Chema Crespo coincide en esto con el presentador de Más Vale Tarde y recuerda que todos estos partidos "han tenido su oportunidad, han tenido votos". De hecho, ha contado entre ellos a seis ministros de los gobiernos de coalición, por lo que hay "gente con experiencia de Gobierno".

Sin embargo, el periodista considera que "detrás de esto hay un componente de inmadurez grave", debido a la proliferación de formaciones que "desde el punto de vista teórico seguramente tienen algo que decir, pero desde el punto de vista práctico esto es una ruina".

