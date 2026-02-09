La reflexión de Tania Sánchez tras las elecciones en Aragón: "El PP tiene un papelón muy complicado de resolver"

Tania Sánchez analiza en este vídeo el resultado de las elecciones en Aragón, donde el PP sale vencedor, pero a costa de perder dos escaños y doblar la fuerza de Vox en la región.

El PP se muestra satisfecho con el resultado de las elecciones en Aragón, a pesar de haber perdido dos escaños y doblar la fuerza de Vox en la comunidad autónoma.

Hoy, Alberto Núñez Feijóo pedía a la formación de extrema derecha "responsabilidad" y que no sea "un muro", mientras que Santiago Abascal sacaba pecho por los resultados de Vox y aseguraba que "el PP no aprende" y hablaba de tener "la convicción y la seguridad de que va a haber un cambio de rumbo político", algo que según él no tienen en Extremadura.

Para Tania Sánchez, el Partido Popular "tiene un papelón muy complicado de resolver", mientras que en el caso de Vox "tiene el máximo interés en no entrar en ningún gobierno para llegar limpio a generales".

Juande Colmenero cree que el PP "tiene que reconsiderar su relación con Vox", mientras que Edu Galán se muestra más rotundo: "Pedirle responsabilidad a Vox es como pedírsela a un adolescente chantajista y malévolo, completamente absurdo".

