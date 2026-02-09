Feijóo exige a Vox facilitar la investidura de Azcón pese a perder escaños: "No se puede frustrar a la gente. No puede ser un muro"

¿Qué ha dicho? El líder del PP se dirige directamente a la formación de ultraderecha tras los resultados en Aragón. En su discurso también ha cargado contra Sánchez y los socialistas: "El PSOE compite por no quedar tercero. Quién les ha visto y quién les ve".

Tras las elecciones en Aragón, Alberto Núñez Feijóo ha instado a Vox a no ser un "muro" y permitir que Jorge Azcón gobierne. En una comparecencia tras la Junta Directiva Nacional del PP, Feijóo pidió a Vox "responsabilidad" y no bloquear una alternativa. Subrayó que "Vox no puede convertirse en un muro", ya que "se gobierna para todos los españoles". Feijóo felicitó a Azcón por los resultados y culpó a Pedro Sánchez de la subida de Vox, atribuyéndola a la "polarización" del presidente. Azcón, por su parte, no se arrepiente de haber adelantado las elecciones y destacó que el PP es la única alternativa de gobierno.

Tras los resultados que han arrojado las elecciones en Aragón, Alberto Núñez Feijóo ha interpelado directamente a Vox para pedir a la ultraderecha que no sean "un muro" a la hora de permitir gobernar a Jorge Azcón. En una comparecencia tras la Junta Directiva Nacional del PP celebrada este lunes, el líder de los 'populares' ha pedido a Vox "responsabilidad" y "no bloquear una alternativa".

"Vox no puede convertirse en un muro porque los españoles no han votado eso (...). Aquí se respeta lo votado, no se gobierna para la minoría. Se gobierna para todos los españoles", ha comentado el líder del PP, que ha advertido a Vox de que "no se puede frustrar a la gente".

Son las primeras palabras de Feijóo después de las elecciones del domingo en Aragón, unos comicios en los que el PP ha perdido dos escaños respecto a las elecciones de 2023. "El PP ha vuelto a ganar las elecciones y Sánchez ha vuelto a perderlas. Es la conclusión matemática. Enhorabuena a Jorge Azcón y enhorabuena a Aragón", ha recordado Feijóo.

"El PSOE compite por no quedar tercero. Quién les ha visto y quién les ve. Hay que reconocer que lo han intentando todo. El tiempo ha hecho que sus trucos de siempre ya no cuelen. Lo han intentado con las pensiones, lanzando bulos, impulsando una regularización masiva... el Gobierno parece una tómbola intentando cambiar de conversación", ironiza el líder del PP.

Al igual que ha hecho Azcón, Feijóo ha culpado a Sánchez de la subida de Vox. El candidato 'popular' ha asegurado en una entrevista en 'Onda Cero' que la subida de Vox se debe a la "polarización" del presidente del Gobierno, la cual, opina, "alimenta a Vox". "El muro de la Moncloa alimenta a Vox, recogiendo el cabreo de la gente", asegura Mazón.

Feijóo ha felicitado a Azcón por los resultados cosechados, un Azcón que no se arrepiente de haber adelantado las elecciones y ha emplazado a Vox a "asumir responsabilidades" y "arremangarse" en esta nueva etapa. "Hubiéramos preferido no perder dos escaños, pero las elecciones las gana el PP y es única alternativa de Gobierno". Si la pregunta es si me arrepiento: ¿cómo me voy a arrepentir de respetar las reglas de la democracia?", se ha preguntado Azcón.

