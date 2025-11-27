Alfonso Pérez Medina explica cómo ha llegado Ábalos al Supremo "pálido y desencajado": "Se veía que se temía lo peor"

Alfonso Pérez Medina explica en este vídeo cómo ha sido la vistilla tras la que José Luis Ábalos y Koldo García han entrado en prisión, así como el día tan complicado que ha vivido un exministro "prácticamente al borde de las lágrimas".

Hoy se producía la vistilla en el Supremo tras la que se han producido los ingresos en la prisión de Soto del Real tanto de José Luis Ábalos, como de Koldo García.

En ella, explica Alfonso Pérez Medina, los dos han pedido el uso de la palabra, algo que según el responsable de Tribunales de laSexta "no es demasiado habitual en este tipo de comparecencias".

En el caso de Ábalos, habría dicho que "si se hubiera querido fugar ya lo habría hecho y que no tiene patrimonio ni dónde ir", todo ello en ese tono apesadumbrado que se le ha escuchado en otras ocasiones.

Alfonso también habla de que a su entrada en el Supremo, a Ábalos se le ha visto "muy pálido, un poco desencajado" y que "se le veía que se temía lo peor".

En su comparecencia, el periodista señala que el exministro estaba "prácticamente al borde de las lágrimas", además de "muy hundido y muy tocado".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.