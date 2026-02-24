Raquel Ejerique, sobre la demanda de Julio Iglesias a Díaz: "La habrá elegido por algún motivo, pero podría poner más de 500 demandas"

La adjunta al director de 'elDiario.es' valora en Más Vale Tarde la decisión tomada por el cantante y que afecta directamente a la ministra de Trabajo y vicepresidenta

Julio Iglesias ha anunciado una demanda contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, solicitando que se retracte públicamente de sus declaraciones sobre denuncias de acoso contra el cantante. Díaz calificó las denuncias como "escalofriantes" en TVE y en la red social Bluesky, lo que motivó la acción legal de Iglesias. La periodista Raquel Ejerique, de elDiario.es, sugiere que la elección de Díaz podría tener motivos políticos o personales, aunque muchas personas han opinado sobre el tema. Ejerique afirma que en elDiario.es están seguros de su información, pese a que la denuncia fue archivada por cuestiones de jurisdicción.

Este martes, el cantante español Julio Iglesias ha anunciado la presentación de una demanda contra la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz.

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, la defensa ha solicitado a la política que se retracte "públicamente" de algunas de sus últimas declaraciones. Palabras en las que opinaba de la denuncia presentada contra Julio Iglesias por supuestos casos de acoso a trabajadoras. Concretamente, que se desdiga de lo publicado en la red social Bluesky y en una entrevista dada a TVE. En esta última, definió como "escalofriantes" las denuncias de las mujeres. Unas palabras que no han gustado nada a Julio Iglesias y por las que ha acudido a los tribunales.

"Si Julio Iglesias ha demandado a Yolanda Díaz, la habrá elegido a ella por algún motivo", ha dicho este mismo martes la periodista Raquel Ejerique. Según ha explicado en MVT, la adjunta al director de 'elDiario.es' considera que la demanda podría responder a varios motivos y que el cantante podría haber apuntado hacia muchas otras personas, que también han opinado sobre lo publicado y destapado por el medio. "Me imagino que será por un motivo político o porque le molestó especialmente esas declaraciones", pero que "realmente, podría poner más de 500 de mandas en España".

"Creo que hay muchas personas en España que han opinado sobre este tema. Es de mucha actualidad, de presuntos abusos sexuales y un tema de debate", añade.

Ante la posibilidad de que los abogados de Julio Iglesias interpongan más demandas, Ejerique lo tiene claro: "En elDiario.es estamos muy tranquilos". Según explica, en este caso "estamos muy seguros de la información". Además, recuerda que "la denuncia ha acabado siendo archivada, pero por un motivo de jurisdicción, no por falsedad".

