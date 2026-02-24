Carmen Morodo, tras ver las declaraciones en el Supremo de Ábalos, Koldo o Jéssica Rodríguez: "Es el corazón del sanchismo"

En su declaración tanto el exministro socialista como su exasesor señalaban que no tenían intención de huir de España. La expareja de Ábalos, por su parte, llegaba, incluso, a llorar afirmando que todo lo relacionado con su exnovio le dolía.

laSexta ha tenido acceso a las declaraciones en el Tribunal Supremo de José Luis Ábalos, Koldo García o Víctor de Aldama. Alfonso Pérez Medina indica que es la primera vez que se puede ver al exministro socialista "decir lo que dijo en octubre de 2025, poco antes de que le mandaran a prisión".

Ábalos afirmaba que se conocía todo de su vida y que si hubiera querido fugarse había tenido muchas oportunidades para ello. En la misma línea se pronunciaba García, que además decía al tribunal que poco a poco estaba aprendiendo. "Lo único que le puedo decir, señoría, es que no me voy a ir a ninguna parte", añadía. "Me llama la atención el tono de voz", indica Beatriz de Vicente, "porque hasta los más bragados abogados les tiembla el pulso, el Supremo es muy impactante".

También se ha podido acceder a la declaración de Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos. La joven ha reconocido que en Tragsatec e Ineco "no hacía nada", indica Alfonso, "ganaba 1.600 euros al mes, eso se lo contó al juez".

En un momento de la declaración, además, no pudo evitar llorar ya que, como señalaba, todo lo relacionado con el exministro "le duele mucho". "No me da ninguna pena", afirma Cristina Pardo, "no le dolía nada cobrar sin trabajar".

Carmen Morodo afirma que en estos vídeos se está viendo "el corazón del sanchismo". "Toda esta gente, que está ahora compungida y los demás haciendo acto de contrición, repartían contratos, adjudicaciones, presuntamente, mordidas, presuntamente, se gastaban el dinero en prostitutas, presuntamente", señala la periodista. "Verlos ahí, delante de un juez, es el corazón del sanchismo", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.