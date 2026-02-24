Olena Bratel relata cómo viven los ucranianos tras cuatro años seguidos de guerra: "Seguimos vivos, eso ya está bien"

Se cumplen cuatro años del inicio de la invasión rusa en Ucrania. La guerra sigue afectando la vida cotidiana de los ucranianos, con bombardeos, cortes de luz y frío extremo, mientras intentan mantener la rutina y la esperanza.

El 24 de febrero de 2022, Vladímir Putin anunció el ataque contra Ucrania en una "operación militar especial" por tierra, mar y aire. Hoy se cumplen cuatro años, la paz sigue sin llegar y los ucranianos viven con resignación, como algo 'normal', en guerra.

Más Vale Tarde ha conectado en directo con Olena Bratel, ucraniana residente en Kyiv que huyó a España cuando empezó la invasión rusa, pero que a los 15 meses volvió a su país. Ahora enfrenta uno de los inviernos más difíciles de su vida, con -20 grados, limitación de electricidad y bombardeos continuos.

Sin embargo, ve con optimismo su realidad: "Seguimos viviendo, eso ya está bien". Bratel señala que muchas noches "hay avisos de bombardeos" o "bombardeos mucho más intensos que antes", y eso hace que traslade a toda su familia a un pequeño cuarto entre su casa y el ascensor para resguardarse. Una situación que ya es rutina para su familia: "Muchas noches, ponemos un colchón y dormimos. Después de eso, por la mañana te levantas y vas a trabajar", relata.

Asimismo, explica que últimamente tienen muchos cortes de luz y que muchos hogares no tienen calefacción. "En mi casa, la mayoría de los días tengo entre cuatro y seis horas de luz distribuidas durante el día. Cuando hay luz y coincide con que estoy en casa pongo lavadora o para cargar las baterías externas".

Olena Bratel cuenta la realidad que están viviendo los niños ucranianos que llevan casi toda su vida en guerra: "En general los niños se adaptan bastante bien. Suena fatal, pero es su vida. Si hay aviso de bombardeo, los niños tienen que bajar al refugio cada vez que suenan y se alegran porque no hay clase. Su vida es así".

