Julio Iglesias trasladó a varias empleadas internas de República Dominicana a España con un visado de turista

Los detalles Las empleadas afectadas estuvieron en España en 2021 trabajando con jornadas de más de 12 horas y sin contrato ni alta en la Seguridad Social, según ha informado 'elDiario.es' en exclusiva.

En 2021, Julio Iglesias trasladó a varias empleadas de su mansión en República Dominicana a España con visados de turista, según revela 'elDiario.es'. En una carta al cónsul español, Iglesias solicitó visados Schengen para su "personal interno", aunque estos visados no permiten el empleo remunerado. Las trabajadoras enfrentaron condiciones laborales que violan la legislación española, con jornadas de más de 12 horas, sin contrato ni alta en la Seguridad Social, y salarios de 340 euros. El cónsul Pablo Gómez Olea justificó el uso de visados tipo C para estancias cortas, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Iglesias aseguró cubrir todos los gastos de las empleadas.

Julio Iglesias trasladó en 2021 a varias de sus empleadas internas de la mansión de República Dominicana a su casa en España con un visado de turista. Así lo denuncia 'elDiario.es' que ha accedido en exclusiva a una carta que el cantante envió al entonces cónsul de España en el país caribeño, en la que pedía "su ayuda en la solicitud de los visados Schengen para mis empleados (personal interno) que estarán viajando a España en los próximos días para atender a mi familia".

Según 'elDiario.es', Julio Iglesias envió la misiva en julio de 2021 y obtuvo para sus empleadas un visado de turista Schengen tipo C que permite viajar por la Unión Europea pero está destinado a "visitas de turismo, negocios, tratamientos médicos, prácticas no laborales y estudios cortos, pero no el empleo remunerado".

Es decir, que no es para trabajar, aunque él especificaba en la carta que se trataba de "personal interno" y que atenderían a su familia.

Las mujeres afectadas, además de trabajar, estaban sometidas a condiciones que van contra la legislación española. Su jornada laboral se podía extender más de 12 horas, no tenían casi libranzas ni opción de salir de la casa y trabajaban. Tampoco contaban con contrato de trabajo o alta en la Seguridad Social.

Asimismo, según la información de 'elDiario.es', sus sueldos eran de apenas 340 euros, ya que simplemente se hacía el cambio de pesos a euros.

En declaraciones con 'elDiario.es', el entonces cónsul de República Dominicana, Pablo Gómez Olea, ha defendido que es habitual recurrir a los visados tipo C en lugar de visados de trabajo para empleados cuando se trata de estancias de corta duración.

Eso sí, ha apuntado que para ello se deben cumplir una serie de condiciones como tener arraigo en el país de origen o contar con medios económicos suficientes, ya que el tercero "se responsabiliza de los gastos".

En este sentido, Julio Iglesias indicaba en su carta que él cubriría el "alojamiento, alimentación, viaje, seguro de viaje, cualquier emergencia médica, así como otros gastos que se les presenten".

