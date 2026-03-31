Raquel Ejerique, sobre la crisis en Vox: "Va a ser muy difícil que un partido salga adelante sin transparencia y democracia interna"

"Abascal puede intentar expulsar a cada persona que le lleve la contraria, pero va a ser muy difícil que expulse a todos los que no estén de acuerdo", afirma Raquel Ejerique sobre la crisis interna de Vox.

La crisis interna en Vox no cesa y se suceden los rumores de que todos los purgados por la formación de Santiago Abascal se estarían planteando crear un partido político que podría perjudicarle electoralmente.

Raquel Ejerique opina que "hay unas ganas de votar ultraderecha, no en España, sino en toda Europa" y en nuestro país el único partido con esa estructura es Vox. Sin embargo, considera que Santiago Abascal no puede llevar a "buen puerto" su proyecto "si tiene constantemente críticos" tanto fuera como dentro del partido.

Todo ello, según la periodista, por "una serie de comportamientos poco transparentes, muy opacos, económicos". A esto se suman las expulsiones de pesos pesados del partido por "ni siquiera atreverse a decir corrupción claramente, pero opacidad".

En este sentido, Ejerique sostiene que "va a ser muy difícil que un partido salga adelante si no aplica un mínimo de transparencia o democracia interna".

Además, apunta que Vox "no puede gobernar contra los territorios" y afirma que hay mucha gente en los territorios y dentro del partido "enfadados porque además les piden dinero". Unas prácticas que, señala, en España "otros partidos no tienen".

De este modo, Raquel concluye que Abascal "puede intentar expulsar a cada persona que le lleve la contraria, pero va a ser muy difícil que expulse a todos los que no estén de acuerdo". "O se democratiza, o le saldrá otro partido fuera", sentencia.

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