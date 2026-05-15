Dos atracadores amenazan con un bote de ácido a una camarera en un bar de Eibar para llevarse la recaudación

¿Qué ha pasado? Los hombres, de 30 y 42 años, estaban tan tranquilos tomándose un café cuando de repente uno se levantó para robar la caja del local. Ya están detenidos.

En Eibar, dos hombres causaron pánico al amenazar a una camarera con un bote de ácido durante un robo en un bar. Los individuos, de 30 y 42 años, estaban desayunando tranquilamente cuando uno de ellos se levantó, exigió que se abriera la caja registradora y mostró el bote de ácido. Tras llevarse el dinero, salieron del local sin mostrar nerviosismo. Una testigo identificó a uno de los ladrones y alertó a la Ertzaintza, que detuvo a ambos. Antes del robo, ya habían cometido otros delitos, incluyendo el robo de un móvil y una agresión en la calle.

Pánico absoluto el que se ha vivido en Eibar. El que se ha vivido detrás de la barra de un bar en la ciudad guipuzcoana. El que han protagonizado dos individuos que estaban tranquilamente tomándose un café y que, de repente, amenazaron con un bote de ácido a la camarera.

Así ha sucedido. Así han sido los minutos de auténtica tensión en los que estos hombres, de 30 y de 42 años, estaban desayunando en calma hasta que uno de ellos se levanta. Hasta que uno entra en la barra para decirle a la camarera que abra la caja y que en su mano lleva un bote de ácido.

Que se van a llevar lo que hay en la caja, sin ningún tipo de nerviosismo ni muestra de estrés por su parte. Y eso hacen, saliendo del local tan tranquilos hasta que una señora les ve, identifica a uno de ellos y llama a la Ertzaintza.

Los agentes procedieron a su detención para, posteriormente, arrestar al otro atracador del bar de Eibar.

No fue su único delito en apenas horas, porque antes de asaltar el bar ya le habían robado un móvil y cortado la cara a un ciudadano en la calle.

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