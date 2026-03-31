¿Están los purgados de Vox planteando un nuevo partido con Espinosa de los Monteros al frente?: todo lo que sabe del nuevo problema de Abascal

Iván Espinosa de los Monteros, durante la presentación de su centro de pensamiento Atenea

Los detalles García-Gallardo ha negado que esté intentando formar un partido político que sería rival directo de su antigua formación, pero entre los purgados surge cada vez más fuerte el nombre de Iván Espinosa de los Monteros y, según publica 'El Independiente', tanto él como su entorno manejarían encuestas que le darían más de un millón y medio de votos en unas elecciones generales.

Juan García-Gallardo ha negado estar formando un partido político rival de Vox, aunque Iván Espinosa de los Monteros, ex portavoz en el Congreso, emerge como un posible líder de una nueva derecha. Según 'El Independiente', Espinosa y su entorno manejan encuestas que le otorgan más de un millón y medio de votos en unas elecciones generales. Mientras tanto, las críticas internas y externas a Vox se intensifican, con exdirigentes sugiriendo un congreso extraordinario. Aunque Espinosa niega estar involucrado en la creación de un nuevo partido, las especulaciones continúan, y se espera que en septiembre se materialicen movimientos significativos entre los exdirigentes de Vox.

Juan García-Gallardo ha negado este martes que esté intentando formar un partido político que sería rival directo de su antigua formación, Vox. Pero entre los purgados por Santiago Abascal surge un nombre cada vez más fuerte: el del que fuera portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. Según publica 'El Independiente', tanto él como su entorno manejarían encuestas que le darían más de un millón y medio de votos en unas elecciones generales.

A Vox se le acumulan los frentes, por un lado las acusaciones de los que ya no están y hablan de "régimen del terror" y, al otro, los que han pedido que se le de una vuelta al partido. "Sería muy positivo que se celebre un congreso extraordinario", ha señalado García-Gallardo.

"Lamentablemente nuestro partido está estrechándose en un proceso paulatino de empobrecimiento interno", apuntaba Espinosa de los Monteros. Pero ahora hay voces que directamente apuntan a una nueva derecha a la derecha de la ultraderecha con él al frente. Una idea que, en principio, el exsecretario general de la formación ultra niega. "Iván no está en eso", han asegurado fuentes a 'El Independiente'.

"Hay muchos exdirigentes, y me consta esta información, que le están diciendo a Espinosa que habría que montar una alternativa a un Vox al que ven demasiado rehén", ha apuntado el periodista Juanma Lamet en Al Rojo Vivo. Esto podría ser un problema para la derecha en las próximas elecciones, ya que "si se divide la derecha en tres, sería mucho más difícil capitalizar los escaños", ha agregado.

Y más problemas, porque al acecho está García-Gallardo, que según 'El Independiente', podría estar buscando su propio hueco en la foto, aunque de momento dice no tener cámara. "La realidad es que no estoy montando ningún partido, aunque algunos se empeñan todos los días en convencernos de que igual hace falta", escribió este martes García-Gallardo en su cuenta de la red social X.

Algo se mueve entre los exdirigentes de Vox y según ha podio saber laSexta, se podría ver materializado en septiembre.

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