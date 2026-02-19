Pedro Rodríguez, sobre la detención del expríncipe Andrés: "Es más un daño para el Gobierno de Reino Unido que para la monarquía"

El profesor de Relaciones Internacionales ha señalado que "el prestigio de la madre cubrió el escándalo de su hijo", pero "la madre ya no está en la fotografía y por lo tanto llega de alguna manera la rendición de cuentas que no ha habido hasta ahora".

La detención este jueves del expríncipe Andrés de York, tercer y considerado el hijo predilecto de la reina Isabel II, en el marco de una investigación relacionada con sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein ha sacudido al Reino Unido. "Yo creo que es más un daño para el Gobierno de Reino Unido que para la monarquía", ha asegurado Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales, en Más Vale Tarde.

"La madre del expríncipe Andrés intentó facilitar con dinero un acuerdo extrajudicial. El prestigio de la madre cubrió tantos políticos ineptos, también cubrió el escándalo de su hijo. La madre ya no está en la fotografía y por lo tanto llega de alguna manera la rendición de cuentas que no ha habido hasta ahora", ha explicado.

Tras esto, ha afirmado que, para él, "el problema lo tiene el Gobierno con el caso de Peter Mandelson, el embajador en Washington, de la aristocracia laborista asociado con Tony Blair".

"Sale esta foto en calzoncillos con una menor y cuando estalla la banda del Jaguar Starmer dice 'ah, yo no sabía nada'". Y ha concluido con dos sonoras preguntas: "¿Cómo te superas? ¿Cómo te recuperas de esto?".

