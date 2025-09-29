Ramoncín: "Es muy triste que, para saber esto ahora, hayamos tenido que enterrar a un montón de personas"

Rosa Álvarez, víctima de la DANA, ha manifestado que sus familiares, fallecidos hace casi un año, fueron "los conejillos de indias" de las alertas de temporal lanzadas en Valencia ante una emergencia.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta roja en diferentes lugares del este del país debido por una fuerte borrasca. Valencia ha sido una de las zonas más afectadas por la misma, pero, de nuevo, Carlos Mazón ha estado ausente mientras su comunidad estaba en alerta roja.

El presidente de la Generalitat Valenciana no estuvo en la reunión de emergencias de la Generalitat de este domingo y prefirió participar en un acto del Partido Popular en Murcia. El acto terminaba a las 13 horas mientras que la reunión de emergencias empezaba a las 16:00 h. Mazón habría tenido tiempo suficiente para poder llegar a esa reunión.

Entre las posibilidades para justificar su ausencia, se plantea que el presidente de la Generalitat quiere ganarse el favor de su partido para así asegurar su candidatura o que Feijóo convoque el congreso del PP en Valencia.

Otra interpretación es de una de las víctimas de la DANA, Rosa Álvarez, que afirma que Mazón no estuvo para evitar consecuencias jurídicas o judiciales, transmitiendo un mensaje de que él no era necesario ni en el Cecopi de la DANA ni tampoco en la reunión del domingo. Álvarez afirmaba, ante la prensa, que cuando ha sonado la alerta, en esta ocasión, "mi entorno ha sentido muchísima rabia". "Hemos sentido que nuestros familiares sirvieron de conejillo de indias para que pusieran en marcha las emergencias", exponía.

"Es durísimo, pero, creo que es así", comenta Cristina Pardo, tras escuchar a la víctima de la DANA, "sus familiares fueron los conejillos de indias que han hecho que ahora se mande el mensaje de alerta con más diligencia".

"Hay cosas que, si no las avisas, la gente no se entera", expone Ramoncín. Y añade: "Es muy triste que, para saber esto ahora, hayamos tenido que enterrar a un montón de personas". "Sobre el personaje Mazón", afirma, "ya no encuentro más cosas que decir". El artista expone que es "increíble" ver que sigue siendo presidente de la Generalitat.

