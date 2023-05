Más Vale Tarde analiza la oferta que ha recibido Messi para jugar en Arabia Saudí: 360 millones de euros por temporada en el Al Hilal, el doble de lo que cobra Cristiano Ronaldo en la misma liga. Frente a ello, la posibilidad de volver al Barça con un sueldo mucho más modesto.

"Me parece bastante meritorio anteponer los principios a un sueldo anual de 360 millones de euros cuando, en otros tiempos, sería el ocaso de tu carrera y no tendrías dónde caerte muerto", opina Cristina Pardo en el vídeo sobre estas líneas. Ramoncín, por su parte, afirma que "es algo mucho más serio de lo que parece": "Yo me pregunto qué laboratorio de cualquier lugar del mundo, donde hay unos científicos intentando luchar contra el cáncer, qué podrían hacer con 360 millones de euros", apunta el colaborador, que añade que "en Arabia Saudí, el año pasado, han decapitado a casi un centenar de personas".

"El que no los tiene ni los ha tenido, no lo puedo pensar, pero el que tiene más de lo que puede gastar en su vida, como Messi y Cristiano, no lo puedo comprender", sentencia Ramoncín.