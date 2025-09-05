Ramoncín, a Feijóo y Ayuso por sus gruesos ataques a Sánchez: "La ignorancia y el narcisismo produce una política nada buena"

Ramoncín hace en este vídeo una dura crítica a Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso después de sus duros ataques a Pedro Sánchez: "No importan los salarios o el trabajo, solo importa insultar e insultar".

En lugar de asistir a la apertura del Año Judicial, Alberto Núñez Feijóo acudía a un acto con Isabel Díaz Ayuso en el que ambos han lanzado duros ataques a Pedro Sánchez, asegurando que "iría de rodillas a Suiza" para mantenerse en el poder o compararlo con Franco.

"Esta es la exposición clarísima de la manera de hacer oposición y de cómo van a ser estos años hasta que se convoquen elecciones", comenta Ramoncín en el vídeo sobre estas líneas.

El músico afirma que en este ambiente de crispación política "no importan los salarios, ni el trabajo, ni lo que se ha hecho bien", añadiendo también que "sin duda, se han hecho otras cosas mal".

Para Ramoncín, en este momento político "solo importa insultar, insultar e insultar", por lo que hace una reflexión: "La ignorancia y el narcisismo produce una forma de hacer política que no es nada buena".