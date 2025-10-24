Beatriz de Vicente señala las penas a las que se podrían enfrentar los autores del robo a Iker Casillas

Los dos supuestos ladrones, que son una empleada del hogar y un vigilante de seguridad, se encuentran en libertad con medidas cautelares. La abogada explica que los cacos podrían enfrentarse a penas de unos cinco años.

La policía ha detenido a los dos sospechosos del robo a Iker Casillas. El jugador habría denunciado ante la policía el robo de cinco relojes de lujo cuyo valor podría alcanzar los 50.000 euros. Los ladrones serían una empleada del hogar y un vigilante de seguridad de la urbanización del portero.

José Luis Torá se ha desplazado hasta la zona en la que viven los presuntos ladrones. Como cuenta el reportero, los cacos se aprovecharon el poder acceder a la vivienda del deportista para así poder llevar a cabo el robo. "Ahora mismo se encuentran en libertad con medidas cautelares", indica Torá.

Beatriz de Vicente expone que se podría considerar que es un "robo en casa habitada" y, debido a ello, "las penas pueden alcanzar los cinco años". "En el hurto de una cosa de especial valía la pena puede llegar a los tres", añade.

"Por supuesto, si ha habido daños, la indemnización que tendrán que afrontar...", añade la abogada. Cristina Pardo señala que el hecho de tener antecedentes le parece grave ya que, como indica, "no sé si podrán volver a trabajar en el sector".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.