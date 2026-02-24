Ahora

Ramoncín cuestiona al equipo legal de las denunciantes de Julio Iglesias: "Cómo es posible que no sepan dónde presentar una denuncia"

La Audiencia Nacional archivó recientemente las denuncias contra Julio Iglesias por agresión sexual y trata, citando falta de competencia. En Más Vale Tarde, Ramoncín criticó la gestión del equipo legal de las presuntas víctimas.

Hace unas semanas, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivaba las diligencias abiertas contra Julio Iglesias tras las dos denuncias de dos trabajadoras acusándole de agresión sexual y trata.

Lo hacía por "falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados".

En Más Vale Tarde, y a raíz de la denuncia de Julio Iglesias a Yolanda Díaz por sus declaraciones, Ramoncín quiso compartir su opinión acerca de la decisión de la Audiencia Nacional.

En concreto, el colaborador se centra en el papel del equipo de abogados de las presuntas víctimas. "Cómo es posible que no sepan exactamente donde se tiene que presentar una denuncia. No entiendo cómo alguien las convence para poner esa demanda aquí sin haberse asegurado de que podía ocurrir que se le juzgara aquí. Cualquiera que va a preparar una demanda, lo mínimo es enterarse si va a tener recorrido", reflexiona el cantante.

