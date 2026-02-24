María Llapart muestra las huellas del 23F que todavía quedan en el Congreso y las que se han perdido por error

Desde el Congreso de los Diputados, María Llapart muestra algunos de los impactos de bala que todavía se conservan en el Congreso del 23F. En total, 35 de los 45 disparos que se hicieron ese día, que podrían ser más de no haber sido por una obra.

Recién cumplidos 45 años del intento de golpe de Estado del 23F, en el Congreso de los Diputados todavía se conservan los vestigios de aquel momento clave en la historia reciente de España.

A falta de pocas horas para que se publiquen los documentos secretos del 23F, María Llapart muestra las huellas de aquel día que todavía están visibles en el hemiciclo.

Solo hace falta echar un vistazo a su bóveda o a las paredes para ver que todavía se conservan los impactos de bala de los disparos que se hicieron aquel día. "En total, 35 impactos de bala de los 45 que lanzaron los golpistas", explica la periodista de laSexta.

Pero podrían ser más, ya que tal y como apunta María en los últimos años se han perdido hasta cinco impactos de bala. El motivo, la reparación de una gotera en una tribuna de prensa: "No se dieron cuenta y se los cargaron para colocar una rejilla de ventilación", comenta.

