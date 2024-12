Ramón Espinar: "Aldama dice cosas de alguien que está borracho de fama y de notoriedad"

"El presidente del Gobierno no te pide un selfie, se lo pides tú a él. Tú te acuerdas... pero él no", afirma Espinar en Más Vale Tarde.

Ramón Espinar ha dado su punto de vista acerca de las palabras de Víctor de Aldama en una radio colombiana después de los escritos enviados al Tribunal. En 'Más Vale Tarde', Espinar se muestra contundente con el presunto comisionista del 'caso Koldo'.

"Dice cosas que son verdad... y otras desde la autopercepción de alguien que está borracho de lo que el cree que es fama, notoriedad y ser importante", dice Espinar en el programa de Cristina Pardo y de Iñaki López.

Y expone lo siguiente: "Yo he estado cuatro veces con Pedro Sánchez. Yo me acuerdo, él no porque es el presidente del Gobierno".

"El presidente del Gobierno no te pide un selfie, se lo pides tú a él. Tú te acuerdas, pero él no", concluye Espinar en su exposición sobre Aldama.