Aldama dice tener pruebas de todo en un móvil requisado y sin analizar: "Tengo mensajes de todos menos de Santos Cerdán"

Víctor de Aldama, el supuesto conseguidor de la trama Koldo García, ha asegurado este jueves que tiene pruebas en un teléfono móvil incautado de todas las acusaciones que ha proferido en las últimas semanas contra alto cargos y exaltos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez y la cúpula socialista. En una entrevista, Aldama ha asegurado que en el terminal tiene "mensajes de todos menos de Santos Cerdán", el secretario de Organización del PSOE, a quien dice que pagó 15.000 euros.

De momento, el instructor del Tribunal Supremo ha rechazado incorporar el volcado de su móvil a la causa tal como lo pedía y espera su comparecencia en el Alto Tribunal. Mientras, en una entrevista en W Radio Colombia, Aldama ha pedido a todos que cuenten "la verdad", incidiendo en que "espera" que la Unidad Central Operativa "entregue su terminal" encriptado "y se vean todos los wasaps que le han negado". Anteriormente, ha asegurado que él y su defensa ya habían "mandado indicios de pruebas a parte del informe de la UCO" que luego desarrollaron en la declaración.

Fue la defensa de Aldama quien ha solicitado este miércoles al instructor del Tribunal Supremo, el magistrado Leopoldo Puente, que analice el contenido del teléfono móvil incautado por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en el marco de otra causa, la referida a un presunto fraude en el sector de hidrocarburos, para probar sus presuntos contactos con "altos cargos del Gobierno". En esta misma solicitud, Aldama entregó un documento de 37 páginas en las que supuestamente presenta pruebas de lo que declaró ante la Audiencia Nacional de forma voluntaria el pasado 21 de noviembre.

En la misma línea, ha insistido este jueves el considerado "nexo corruptor", explicando que él da estas declaraciones, pese estar reconociendo sus delitos, porque llega "un momento en el que él se cansa no solo de pagar sobornos, sino de que abusen de su persona y le traten así". Dice que se ha hartado de que "haya dos señores como Koldo (García) y (José Luis Ábalos)" contando "10 versiones y metiéndole en follones". "Contemos la verdad todos. Espero que cuando la UCO entregue mi terminal y se vean todos los wasaps de todos ellos, de todos los que me han negado que me han negado, como en la cena de Jesucristo".

Preguntado si es literal que tiene mensajes en ese móvil encriptado de todos a los que ha ido implicando, ha matizado que "de todos menos de Santos Cerdán": "Yo no tengo nada del señor Santos Cerdán. No tengo WhatsApp ni su contacto. Es del único que no tengo". En cuanto a la presencia de Cerdán en el edificio donde tiene las oficinas, ha defendido que quien tiene que dar explicaciones es él y ha ironizado: "He escuchado que ha ido a por dos camisas, me sorprende... Hay muchas sastrerías en Madrid". Sin embargo, ha negado que haya podido hablar con él.

A lo que señala, además, es que hay otra prueba de que él se relacionaba con la cúpula del partido socialista que es cómo entró aquella noche electoral de noviembre de 2019 en Ferraz, la sede del PSOE. "Yo entré a Ferraz por el garaje, como las autoridades", ha argumentado, pero realmente no hay forma de probar eso.

Asimismo, ha sido cuestionado sobre si tiene suficiente información como para desestabilizar el Gobierno, ha defendido que él no tiene "que poner nervioso a nadie". "Hay información de toda la gente de la que he hablado. Si fuéramos sinceros, de todos los que he hablado, si no tienen miedo de nada que lleven sus chats conmigo y los ofrezcan a la prensa o Fiscalía", ha desafiado.