¿Qué trato nos va a proponer Helena Resano? "Saldremos de dudas el día 1, justo después de las Campanadas"

La periodista ha dado alguna pista en Más Vale Tarde, pero la sorpresa final se descubrirá "justo después de las Campanadas de Chicote y de Pedroche en laSexta".

Helena Resano ha encendido la expectación en redes en los últimos días adelantando que tiene algo grande preparado para el 1 de enero. La presentadora del informativo de las 14h de laSexta ha dado algunas pistas en Más Vale Tarde, pero sin contar todos los detalles.

La periodista ha adelantado a la audiencia que el "día 1" deben estar muy atentos, justo después de las Campanadas, porque ahí se desvelará el misterioso trato. Para dejarlo claro, ha añadido que será justo después de las Campanadas de Chicote y de Pedroche en laSexta.

Por ahora, se desconoce en qué consistirá exactamente este misterioso "trato", pero la presentadora ya ha conseguido lo que buscaba: crear máxima expectación entre la audiencia. Los espectadores podrán descubrir la sorpresa a primera hora del año nuevo, justo después de la cuenta atrás más famosa de España.

Con este movimiento, Helena Resano se suma a la tradición de aprovechar uno de los momentos de mayor audiencia televisiva del año para generar expectación y mantener a los espectadores pegados a la pantalla.

