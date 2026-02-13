Archivan la causa contra Hazte Oír por llamar "corrupto" a Sánchez en una lona gigante frente al Congreso y el PSOE anuncia que recurrirá

El contexto La lona, de 253 metros cuadrados, fue desplegada por la asociación ultraderechista el 19 de mayo de 2025 frente a la fachada principal del Palacio de las Cortes.

La jueza María Dolores Baeza ha archivado la causa contra la asociación ultraderechista Hazte Oír por colocar una lona frente al Congreso que llamaba "corrupto" a Pedro Sánchez. Baeza considera que la lona no constituye un delito de injurias y calumnias, sino una crítica política dentro del derecho a la libertad de expresión, ya que no incita a la violencia ni al odio. Sin embargo, el PSOE ha anunciado que recurrirá la decisión, argumentando que la lona es una acusación directa y parte de una campaña de descrédito contra Sánchez. El partido sostiene que Hazte Oír busca degradar la convivencia democrática.

La jueza que investigaba la colocación de una lona por parte de la asociación ultraderechista Hazte Oír frente al Congreso de los Diputados en la que se llamaba "corrupto" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 19 de mayo, ha archivado la causa. En un auto, la titular del Juzgado de Instrucción Número 12 de Madrid, María Dolores Baeza, ha dado carpetazo a la causa ante "la falta de relevancia penal de los hechos investigados", descartando así que supusiera un delito de injurias y calumnias contra el jefe del Ejecutivo.

La instructora considera que la lona "no supera los límites fijados por la jurisprudencia, al constituir las imágenes y expresiones descritas una manifestación de crítica de contenido político, enmarcada dentro del derecho a la crítica de la actuación de los poderes políticos que no promueve la violencia ni incita un discurso de odio".

Al respecto, Baeza sostiene que lo que se colocó "no fue una lona con contenido publicitario, sino con un contenido de alcance político, mediante el cual se pretendía exponer de forma pública una crítica hacia el presidente del Gobierno, utilizando la palabra corrupto, unido a distintos archivos referentes a causas judiciales actualmente en trámite".

En su argumentación, la magistrada sostiene que la libertad de expresión "no tiene un carácter absoluto, pero en la valoración de derechos en conflicto, el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión, y en especial en el supuesto de crítica política, debe procederse a la ponderación de los mismos, entendiendo desproporcionado acudir a la vía penal salvo en el caso de incitación a la violencia o cuando se trata de discursos de odio".

El PSOE recurrirá el archivo de la causa

Al conocerse la decisión de la jueza Baeza de archivar la causa, el PSOE ha anunciado que recurrirá este dictamen ante los tribunales. "Respetamos las resoluciones judiciales, pero no podemos compartir ni entender la decisión de sobreseer provisionalmente esta causa", trasladan fuentes socialistas a laSexta.

Esas mismas fuentes aseguran que "la lona instalada frente al Congreso no era una crítica política más: era una acusación directa contra el presidente del Gobierno, con voluntad inequívoca de señalamiento público". Sostienen que se trata de "un acto más dentro de la campaña de descrédito y deshumanización personal que lleva sufriendo años el secretario general de nuestro partido" que "promueve la violencia y el odio".

El PSOE sostiene que "Hazte Oír y el entramado que respalda este tipo de acciones no son actores neutrales", sino que son "organizaciones ultraderechistas que viven de la provocación permanente, del señalamiento y de la confrontación" para "degradar la convivencia democrática". En consecuencia, sostiene Ferraz que recurrir este archivo es necesario, ya que permitir la victoria judicial de la asociación ultraconservadora sería "normalizar estas prácticas que deterioran las reglas del juego democrático".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.