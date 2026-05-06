¿Por qué hacer la cuarentena en un hospital y no en el crucero? El virólogo José Antonio López explica el protocolo

El virólogo José Antonio López detalla cómo será el protocolo diseñado para el brote de hantavirus, desde el traslado de los pasajeros del crucero a sus respectivos países de origen a las pruebas que se les hará a los españoles en el Gómez Ulla.

Tenerife se prepara para la llegada del crucero en el que se ha producido el brote de hantavirus tras la solicitud de la OMS. Desde allí, está previsto que los pasajeros españoles sean trasladados hasta el hospital Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán en cuarentena.

¿Por qué no hacer la cuarentena en el propio barco? Esta es la pregunta que traslada Iñaki López al virólogo Jose Antonio López, que explica que "se puede ser asintomático durante seis semanas" de la enfermedad, por lo que puede ser "un poquito largo estar fondeado en el mar" durante ese tiempo.

En este sentido, señala que "el protocolo se está haciendo un poquito ad hoc", ya que "hantavirus no es un virus emergente como el coronavirus, está ahí y todos los años produce casos y muertes, incluso en Estados Unidos".

En este caso concreto, al estar tan concentrado en el crucero, lo que se está haciendo es "llevar a cada pasajero a su país de origen", entre ellos los españoles, que estarán en el Gómez Ulla, un centro altamente preparado donde "se les va a hacer el seguimiento mucho más tranquilo".

De este modo, señala que lo más probable es que se les haga una PCR y una serología y "si da todo negativo y ninguno de ellos muestra síntomas de aquí al momento que estén en el hospital, no van a esperar 40 días para irse a casa".

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