Iñaki López, sobre el brote de hantavirus: "Si hubiera sido en un cayuco, me hubiera gustado saber qué habrían dicho los partidos"

El brote de hantavirus en un crucero de lujo centra el debate en Más Vale Tarde, donde Tesh Sidi pone en valor "la universalidad de la sanidad" y Maestre recuerda que el barco "ha salido de Argentina, que se ha salido de la OMS".

Más Vale Tarde analiza la situación del crucero con un brote de hantavirus que en estos momentos navega con dirección a Tenerife, donde atracará dentro de tres o cuatro días.

Una situación que irremediablemente recuerda a la pandemia de COVID-19, y que para Tesh Sidi sirve como ejemplo para "hacer una defensa de la propia universalidad de la sanidad": "Probablemente son gente con un poder adquisitivo muy grande, pero aún así la sanidad está ahí para atenderles a todos y todas sin distinción".

"Este barco es un barco de lujo. Si esta crisis sanitaria hubiera tenido lugar en un cayuco, me hubiera gustado saber qué habrían dicho los partidos políticos y cuál habría sido el nivel", reflexiona por su parte Iñaki López.

Antonio Maestre recuerda que este crucero "ha salido de Argentina, que se ha salido de la OMS" y que, "al final, quien le atiende es España, que está dentro de la OMS".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.