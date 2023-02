En las últimas horas se está hablando de una supuesta infidelidad por parte del príncipe Guillermo de Inglaterra a Kate Middleton. Al parecer, el hijo de Carlos III habría celebrado San Valentín junto a una examiga íntima de su mujer, Rose Hanbury.

Más Vale Tarde lo analiza con la periodista británica Helen Wade, que asegura que "no es real": "No se está informando de esto en ningún medio británico", explica Wade, que sostiene que este rumor proviene "de páginas web y redes sociales que vienen de América". También apunta que, en 2019, The Sun ya informó sobre un distanciamiento entre el matrimonio formado por Guillermo y Kate y el de Hanbury, miembros de su mismo círculo social de jóvenes aristócratas.

Por su parte, Ana Polo, autora de 'La Reina: la increíble historia de Isabel II", desvela de dónde ha salido este bulo y aporta detalles sobre quién es Rose Hanbury, la supuesta amante del príncipe Guillermo, y cuál es su verdadera relación con Kate Middleton. Por otro lado, en el vídeo sobre estas líneas, Polo afirma que "la noticia es falsa, pero hay muchos rumores de que el matrimonio tampoco es tan idílico como nos quieren vender".