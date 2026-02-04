Noemí López, tras hablar con el Gobierno de Navarra sobre 'Vida Nueva': "Se va a revocar el permiso y no van a poder optar a subvenciones"

La periodista Noemí López Trujillo informa en este vídeo sobre las novedades respecto al internado evangélico 'Vida Nueva' y explica que el Gobierno Navarro le ha confirmado "reiteradamente" que se les va a revocar su permiso.

Noemí López Trujillo analiza en Más Vale Tarde las novedades sobre 'Vida Nueva', el internado evangélico de Navarra donde, según denuncian algunas personas que estuvieron allí, se realizan exorcismos, matrimonios concertados, encierros e incluso explotación laboral.

Un centro que cuenta con subvenciones tanto autonómicas como del Gobierno de España. Noemí ha hablado sobre esto con la jefa de Gabinete del Departamento de Derechos Sociales navarro y "me ha confirmado reiteradamente que se va a revocar el permiso".

La consecuencia de esto, apunta, es que "no van a poder optar a subvenciones, al menos del Departamento de Derechos sociales".

La periodista de 'Newtral' señala que el año pasado la subvención más alta de esta autonomía fue precisamente los 55.000 euros que se otorgaron a 'Vida Nueva'.

También indica que el expediente que ya se estaba tramitando desde diciembre se debe a los requisitos que exigen a las personas que van a ingresar, entre ellos pruebas médicas como un test de embarazo y una prueba de enfermedades de transmisión sexual a las mujeres.

