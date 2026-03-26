La psicóloga Silvia Álava, sobre el caso de Noelia Castillo: "Podríamos poner el foco en cómo se puede ayudar para evitar llegar a este extremo"

La experta ha explicado en Más Vale Tarde que "estar expuesto a una situación de riesgo cuando eres menor" hacen crecer "las probabilidades de que te rompas cuando llega la adolescencia".

Silvia Álava, psicóloga educativa, ha analizado en Más Vale Tarde el caso de Noelia Castillo, la joven de 25 años que pidió la eutanasia, programada para este jueves, y que ha conmocionado a todo el país.

Noelia ha causado un revuelo total en el panorama político y social, generando así todo tipo de opiniones y críticas. Sin embargo, Álava cree que todo el foco que se ha creado alrededor de los hechos podrían ponerse en la ayuda al afectado.

"Podríamos poner el foco en cómo se puede ayudar a una persona, a una menor en riesgo para evitar que una situación llegue a este extremo", ha dicho, insistiendo en que se debe respetar su decisión.

Durante los últimos días muchos ciudadanos han hablado de un "vacío legal" en cuanto al caso de Noelia porque no se le habría dado "el tratamiento necesario" que podría haber salvado su vida.

No obstante, la joven ha contado con la visión de muchos médicos, con psiquiatras desde los 13 años y con el visto bueno de abogados y diferentes profesionales del mundo de la salud. Así, los expertos dicen que, incluso aunque pudiera tener un trastorno mental, eso no la invalida para tomar una decisión tan fundamental.

"Eso no la invalida para tomar una decisión tan fundamental, pero yo me voy más al origen. Sabemos que estar expuesto a una situación de menor en riesgo, es decir, cuando tú vives en un ambiente familiar en el que no tienes vínculos de seguridad y en el que no tienes un espacio seguro donde crecer, las probabilidades de que te rompas cuando llega la adolescencia son muy, muy grandes", explica Álava.

"¿Por qué no nos hemos dado cuenta de esto y no hemos ayudado a alguien?", se pregunta a su vez la psicóloga.

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