Más Vale Tarde acompaña a los Cobra, la UIP de Oviedo que se está ocupando de proteger algunas localidades valencianas afectadas por la DANA de los saqueos. Durante la patrulla, las cámaras de 'MVT en Acción' son testigo de la detención de cuatro jóvenes sospechosos.

"Dicen que están dando un paseo, pero llevan toda la ropa limpia, los guantes limpios, llevan una linterna, tienen antecedentes", explica uno de los agentes en el vídeo sobre estas líneas, donde afirma que "vienen un poco a ver qué pillan".

"Los guantes los llevo para trabajar, ¿no los ves? Estoy manchado de barro", sostiene uno de los detenidos, que asegura que "llevo todo el día por Alfafar limpiando bajos". "Si, pero están nuevos", le responde uno de los policías, a lo que el joven reacciona asegurando que "esos me los han dado de repuesto".

La Policía también localiza a dos personas que se están llevando chatarra y defienden que no sabían que no está permitido: "No hacemos nada malo, nos vamos para casa ya", aseguran. Las autoridades también paran a un repartidor en bicicleta. En esta ocasión es uno auténtico, si bien los agentes señalan que hay quien se hace pasar por ellos para traficar con drogas.