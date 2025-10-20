Iñaki López, sobre el cambio de hora: "Por lo menos dejaríamos de tener un problema con la hora del microondas"

La propuesta de Pedro Sánchez sobre eliminar el cambio de hora estacional ha provocado un debate sobre qué horario se debería mantener. El presentador, por su parte, considera que acabar con el cambio de hora tendría otros beneficios.

Pedro Sánchez ha propuesto acabar con el cambio de hora estacional ya que considera que "no tiene sentido" y que, además, no supone un excesivo ahorro energético. La medida parece tener el respaldo de la Comisión Europea, pero para el Partido Popular, el presidente del Gobierno busca evitar que se hable de la corrupción anunciando esta propuesta.

Chapu Apaolaza considera este debate "la perfecta conversación de ascensor o de cafetería". El periodista afirma que el cambio de hora le da "igual". Tania Sánchez expone que la decisión de qué horario mantener, el de invierno o el de verano, debe tener relación con las horas naturales de sol.

"Es un tema que ha surgido en diferentes momentos e, incluso, ha habido movimientos cívicos bastante activos movilizándose", indica la analista, "está bien que se vuelva a sacar el tema". Sánchez señala que entiende que el PP considere "una cortina de humo" todo lo que diga Pedro Sánchez.

Tania recuerda, además, que este fin de semana hay cambio de hora. "A los españoles y a las españolas, creo que, a la mayoría, nos molesta el cambio de hora y preferimos que haya un único horario y que, por tanto, está bien abrir el debate", expone. "Por lo menos dejaríamos de tener un problema con la hora del microondas", ironiza Iñaki López, "que siempre está cambiada".

