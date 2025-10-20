Iñaki López, sobre Núcleo Nacional: "Si Hitler viera un grupo de latinos levantando el brazo a destiempo los laminaba rápidamente"

Una concentración de un grupo neonazi en el barrio madrileño de Vicálvaro ha generado gran polémica. El colectivo, llamado Núcleo Nacional, protestaba contra la apertura de un centro para personas sin hogar, mientras los vecinos mostraban su rechazo a que se manifestaran en su nombre.

Los vecinos de la zona se han mostrado molestos con este grupo, ya que no quieren que un colectivo ultra se manifieste en su nombre. Por ese motivo, organizaron otra manifestación en otro punto del municipio para dejar clara su postura.

Desde el plató de Más Vale Tarde, Iñaki López ha criticado duramente la existencia del grupo ultra. "Me pregunto si sospecharían lo que Adolf Hitler pensaría de un grupo de latinos levantando el brazo a destiempo como ellos", comentó con ironía el presentador, y añadió que "probablemente, los iba a laminar rápidamente en el primer horno más cercano".

