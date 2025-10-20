Ahora

Más Vale Tarde

Iñaki López, sobre Núcleo Nacional: "Si Hitler viera un grupo de latinos levantando el brazo a destiempo los laminaba rápidamente"

Una concentración de un grupo neonazi en el barrio madrileño de Vicálvaro ha generado gran polémica. El colectivo, llamado Núcleo Nacional, protestaba contra la apertura de un centro para personas sin hogar, mientras los vecinos mostraban su rechazo a que se manifestaran en su nombre.

Iñaki López, sobre Núcleo Nacional: "Si Hitler viera un grupo de latinos levantando el brazo a destiempo los laminaba rápidamente"

Polémica concentración en Vicálvaro, Madrid, protagonizada por el grupo neonazi Núcleo Nacional. Sus integrantes protestaban contra la apertura de un centro para personas sin hogar en el distrito.

Los vecinos de la zona se han mostrado molestos con este grupo, ya que no quieren que un colectivo ultra se manifieste en su nombre. Por ese motivo, organizaron otra manifestación en otro punto del municipio para dejar clara su postura.

Desde el plató de Más Vale Tarde, Iñaki López ha criticado duramente la existencia del grupo ultra. "Me pregunto si sospecharían lo que Adolf Hitler pensaría de un grupo de latinos levantando el brazo a destiempo como ellos", comentó con ironía el presentador, y añadió que "probablemente, los iba a laminar rápidamente en el primer horno más cercano".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mazón se pliega ante Vox para seguir al frente de la Generalitat: elimina el lenguaje inclusivo y la comisión de igualdad
  2. Robo histórico en el Louvre: la Policía francesa pide colaboración a España para identificar a los ladrones
  3. La Comisión Europea apoya la petición de España para terminar con el cambio de hora
  4. Saiz defiende su cambio de propuesta en las cuotas de autónomos y pide no hacer demagogia: "No voy con orejeras"
  5. Polémica por la nueva tasa de basuras: los motivos por los que ha subido un 30% en algunos municipios
  6. Rosalía anuncia su nuevo disco, 'Lux', con aparición sorpresa y colapsando el centro de Madrid