Pilar Velasco, sobre el "váyanse a otro lado a abortar" de Ayuso: "Dice lo mismo que Franco le decía a las mujeres"

"Me da igual que la lista de objetores sea en un hospital público o en Quirón, pero las mujeres tienen derecho a abortar en la Comunidad de Madrid", afirma rotunda Pilar Velasco en este vídeo tras las polémicas palabras de Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso continúa con sus enfrentamientos con el Gobierno central, ahora a propósito del aborto. La presidenta de la Comunidad de Madrid se niega a hacer el registro de médicos objetores y zanjaba el debate en la Asamblea con un "váyanse a otro lado a abortar".

"Esto que ha dicho Ayuso es lo que Franco decía a las mujeres para que se fueran a Inglaterra a abortar, las que tuvieran dinero", comenta Pilar Velasco en el vídeo sobre estas líneas.

Para la periodista, "este es el mayor salto cualitativo en esta provocación cultural y el lío en el que ha metido a Feijóo". Además, recuerda a la presidenta de la Comunidad de Madrid que "no puede elegir cumplir la ley, tiene que cumplirla".

Una situación que, según Pilar, ha metido en un problema a Feijóo en el momento que "Ayuso y Almeida se han metido en el autobús de 'Hazte oír' y se han puesto a dar vueltas por Génova 13".

