Los Bomberos de Murcia relatan el apagado del 'Cumpleaños Feliz' infinito: "Cortamos directamente los cables de los altavoces"

José Antonio y Paco fueron dos de los efectivos que acudieron al colegio de Javalí Viejo en el que durante cinco horas estuvo sonando la mítica canción del grupo Parchís. Así lo han contado en Más Vale Tarde este jueves.

Los Bomberos de Murcia se hacían virales en redes sociales después de haber tenido que acudir a desactivar la megafonía de un centro escolar en la pedanía murciana de Javalí Viejo a través de la que estuvo sonando el 'Cumpleaños Feliz' durante cinco horas. Un total de 132 veces que hizo desesperar a los vecinos. Dos de ellos, José Antonio y Paco, han estado este jueves en Más Vale Tarde para contar los detalles de este no tan peculiar servicio.

Si bien "realmente" no conocen "cómo se originó la música", han explicado que fue cuando "los vecinos no aguantaban más" que tuvieron "que ir a poner remedio" en una salida "en colaboración con la Policía Local" del municipio. Según han contado, acudió "una dotación completa de bomberos", de la cual parte se quedó "fuera del colegio, por si los que entraban dentro necesitaban algún tipo de herramienta", ha explicado el conductor del vehículo que fue de los que se quedaron en las inmediaciones.

Paco sí que entró al centro escolar y ha relatado que junto a sus compañeros trataron de "entrar al colegio" con el fin de encontrar "el ordenador o el equipo que estaba reproduciendo la canción". Algo que no lograron, puesto que "había una reja de seguridad". Por ello, decidieron "directamente" cortar "los cables de los altavoces que había en la fachada".

Ellos mismos compartieron el servicio a través de una graciosa publicación en sus redes sociales que empezó a circular como la pólvora. Algo que, según han admitido, les ha extrañado, ya que "estas salidas son muy comunes". No obstante, admiten que "suelen ser más alarmas antirrobos" y no el mítico 'Cumpeaños Feliz' del grupo Parchís.

