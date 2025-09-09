Pérez Medina, sobre el juicio a García Ortiz: "Lo vamos a tener dirigiendo la Fiscalía y sentado en el banquillo del Supremo"

El juez Hurtado ha abierto juicio oral contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos. Aunque se le impone fianza, no será suspendido de sus funciones, según determinó el magistrado.

El juez de la Sala Segunda, Ángel Luis Hurtado, ha dictado auto de apertura de juicio oral al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos al haber facilitado a los medios de comunicación el contenido confidencial de un correo de Alberto González Amador.

El magistrado le solicita una fianza de 150.000 euros, pero rechaza suspenderle de sus funciones como Fiscal General del Estado, una petición realizada por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.

"Lo que dice el juez Hurtado es que no hay habilitación legal, que la ley no le permita al juez instructor de suspenderle de sus funciones", explica Alfonso Pérez Medina en Más Vale Tarde.

Asimismo, el periodista añade que el magistrado justifica su decisión alegando que "hay un vacío legal". "Lo que ha hecho ha sido enviar el auto a inspección fiscal de la Fiscalía General del Estado para que, si lo consideran, pudieran adoptar esa medida", comenta.

Según las fuentes consultadas por Pérez Medina, "es que es bastante complicado que le suspendan de sus funciones. Vamos a tener al Fiscal General del Estado dirigiendo a la Fiscalía y sentado en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo".