Benjamín Prado: "Si asesinan a niños, ¿cómo no van a matar voluntarios de la flotilla?"

En la madrugada de este martes, un dron atacó al principal barco de la Global Sumud Flotilla, también conocida como Flotilla de la Libertad, provocando un incendio en la cubierta que afortunadamente pudieron apagar en cuestión de segundos. A pesar del ataque, la tripulación ha decidido continuar con su misión.

"Estaba dormido justo aquí, en este colchón, y escuché la explosión. Sentí una enorme bola de fuego ardiendo como si estuviera justo al lado de mi cara", relata el periodista Yusuf Omar en sus redes sociales.

Según explica, el dron se "detonó" muy cerca de un tanque de combustible diésel que se encuentra en la embarcación.

En Más Vale Tarde, Benjamín Prado ha querido dar su opinión sobre lo ocurrido en la flotilla. "Si asesinan niños, si asesinan pacientes en los hospitales, asesinan a civiles… ¿Por qué no van a asesinar a voluntarios de la Flotilla de la Libertad?", reflexiona el colaborador.