Ángela Martialay critica la permanencia de García Ortiz: "Su presunción de inocencia está intacta, pero es un error que no haya dimitido ya"

La periodista Ángela Martialay valora en este vídeo el caso del fiscal general del Estado, quien se sentará próximamente en el banquillo por un presunto delito de revelación de secretos.

La periodista de 'El Mundo', Ángela Martialay, asegura que "el derecho a la presunción de inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está intacto, está sometido a un procedimiento con todas las garantías en el Tribunal Supremo".

Pero otra cosa, añade, "es si en su cargo de fiscal general del Estado debe dimitir o no, llegados a este punto en que se le va a sentar en el banquillo de los acusados". El magistrado de la Sala Segunda, Ángel Luis Hurtado, ya ha dictado auto de apertura de juicio oral a García Ortiz.

"Tensiona hasta el extremo que un fiscal general se encuentre en esta situación, porque tiene una posición institucional que trasciende más allá del propio García Ortiz", asegura la periodista, señalando que esto crea, además, "una situación perversa, ya que la persona que encarga las instituciones que debe velar por el cumplimiento de la legalidad sea un acusado de la justicia. Es un error que no haya dimitido ya". En el vídeo podemos ver al completo la opinión de la periodista.