Pedro Rodríguez, tajante: "Donald Trump, que es muy bueno mintiendo, empieza a mentir cada vez peor"

Pedro Rodríguez analiza las palabras de Donald Trump hablando de preocupación por el armamento nuclear del Gobierno de Irán, cuando hace pocos meses aseguró haberlo destruido con su ataque de junio.

En su comparecencia de hoy, Donald Trump amplía la duración del conflicto con Irán y ahora habla de cinco semanas, incluso más, porque les preocupa el armamento nuclear que podría tener el Gobierno iraní, con misiles capaces de alcanzar Estados Unidos, Europa u Oriente Próximo.

Todo ello después de decir meses atrás que con el ataque de junio se había destruido el programa nuclear de Irán.

Para Pedro Rodríguez, "Trump, que es muy bueno mintiendo, empieza a mentir cada vez peor". "¿Qué pasa, que el Oppenheimer persa se llevó en un disco duro el programa nuclear de Irán en las partes blandas y ahora lo han reconstituido?", ironiza el experto en relaciones internacionales.

Respecto al alcance de los misiles iraníes, Rodríguez explica que Irán "tiene un arsenal bastante avanzado de misiles", pero que el hecho de que pueda tener Nueva York, París o Londres en el punto de mira "es un embuste bastante significativo".

"Todo sabemos lo que ocurre con las guerras que comienzan con mentiras", afirma tajante el profesor de Relaciones Internacionales, que recuerda la invasión de Irak en 2003.

