Ramoncín, crítico con las palabras de Ofelia (creadora de contenido) sobre los impuestos: "Esta es la universidad que algunos tienen"

La joven se encontraba en esta ciudad de los Emiratos Árabes cuando se vio sorprendida por los ataques de Irán. Al no conseguir contactar con la embajada española, publicó un vídeo en sus redes sociales transmitiendo su enfado.

Ofelia Hentschel, concursante del programa culinario Masterchef, ha sido noticia este fin de semana. La cocinera se encuentra en Dubái y, al no conseguir contactar con la embajada española tras los ataques de Irán, decidía publicar un video en sus redes sociales manifestando su enfado y, además, pidiendo a los españoles que no pagaran impuestos. Unas afirmaciones que, más tarde, rectificó.

Cristina Pardo considera "irresponsable" que se haga un llamamiento de ese calibre en redes sociales cuando se cuenta con tantos seguidores. "Cuando consigan sacarla de allí habrá sido, efectivamente, gracias a los impuestos que pagamos todos por las gestiones que se puedan hacer", indica la presentadora.

Ramón Márquez, Ramoncín, expone que "esta es la universidad de alguno, y esto es lo que hay". "Esto pasa cuando se ha dado un poder tan grande a personas con tantos seguidores que pueden decir lo que quieran en cualquier momento", indica el artista.

El colaborador indica que espera que la joven se arrepienta de sus afirmaciones "y entienda que los impuestos sirven para muchas cosas". "Si algún día tiene que ir a un hospital se pagará su tratamiento, ojalá que no, con impuestos", indica.

El artista entiende que la angustia que pueda sentir la creadora de contenido, pero a él le preocupan "los civiles asesinados en Irán, las ciento y pico niñas que han muerto bajo las bombas y no lo que le esté pasando a esta cría en un hotel de lujo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.