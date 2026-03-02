Marina y Elena de Toro, hermanas atrapadas en Abu Dabi: "Esta mañana hemos escuchado dos explosiones seguidas"

Las hermanas se encontraban visitando una mezquita de la ciudad cuando recibieron el primer mensaje de alerta. Además, pudieron ver, a lo lejos, una explosión. Como han explicado, la embajada ha visitado su hotel para transmitir tranquilidad.

El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán ha provocado que el país de Oriente Medio lance misiles a Arabia Saudí o Emiratos Árabes. Marina y Elena de Toro son dos hermanas que, en este momento, están atrapadas en un hotel en Abu Dabi.

Como cuentan, estaban visitando una mezquita en la ciudad. "Veníamos de Dubái y estábamos pasando nuestro último día en Abu Dabi, no teníamos alojamiento", explican. Durante la visita, recibieron el primer mensaje de alerta y a lo lejos pudieron ver una explosión.

"Todo el mundo nos indica que es un lugar seguro, que el único problema que habría sería que están las bases de EEUU, pero que estamos tranquilas que el hotel es un lugar seguro", cuentan. Explican que representantes de la embajada española han visitado su hotel para transmitirles tranquilidad. "Nosotras, en principio, tenemos un vuelo programado para mañana, pero tiene pinta de que se va a cancelar", explican.

Ambas señalan que en sus trabajos han sido comprensivos con su situación. "No depende de vosotras, desde luego", expone Iñaki López. "Ojalá haber vuelto a trabajar ya", afirman. Aunque les han transmitido tranquilidad, esta misma mañana han podido escuchar dos explosiones. "Hablando con la embajada nos han comentado que no era una bomba, sino que es la intercepción de un misil", indican.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.