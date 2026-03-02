Narges Bzarjani, iraní en España: "El Gobierno iraní no es fácil de eliminar, es muy complejo"

Narges Bzarjani, iraní que vive desde hace 14 años en España, explica en este vídeo las particularidades del régimen iraní y asegura que aunque "no puede derrotar al ejército estadounidense, puede montar guerras en la región".

A nivel personal, la comunicación con su familia que vive en Irán está siendo complicada porque las llamadas se cortan continuamente: "Solo me han podido decir que han salido de Teherán, están bien y nada más", explica.

En este sentido, señala que hay colas para salir de la capital, si bien una gran parte de su familia ya lo había hecho porque "este ataque no les pilló por sorpresa".

Narges considera que aunque en este momento "cualquier escenario es posible", se muestra escéptica con que Estados Unidos sea capaz de cambiar el régimen iraní, ya que considera que "el Gobierno no es fácil de eliminar".

"Es un Gobierno muy complejo, tiene redes de gobernanza, no es centralizado", explica Narges, que también destaca que este régimen "tiene manos fuera de Irán" y que, aunque "no puede derrotar al ejército estadounidense", sí es capaz de "montar guerras en la región".

