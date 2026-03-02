Ahora

Atrapada en Dubái

Iñaki López responde a Ofelia, creadora de contenido: "Nuestros impuestos pagan tratamientos de cáncer, autopistas, colegios..."

Ofelia, creadora de contenido y atrapada en Dubái por el conflicto en Irán, denunciaba la falta de información en sus redes sociales, donde animaba a los españoles a dejar de pagar impuestos. En este vídeo, Iñaki López le responde.

Ofelia, una conocida creadora de contenido y exconcursante de 'Master Chef', es una de los españoles atrapados en Dubái por el conflicto en Irán. En un vídeo denunciaba no haber recibido respuesta de la embajada e incluso animaba a los españoles a no pagar impuestos.

Mientras la embajada española informaba de todo al minuto en sus redes sociales, la influencer reclama una llamada personal, que finalmente se produjo. Después de eso, empezó a recular y a sentirse "super arropada por España", si bien se reafirmaba al decir que estaría "feliz" de no pagar impuestos.

"Con nuestros impuestos se pagan los tratamientos de cáncer, la sanidad pública, las autopistas, los colegios, muchas cosas fundamentales", le responde Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas.

El presentador de Más Vale Tarde también le recuerda que hay 30.000 españoles "que se han quedado tirados en algunos de los principales aeropuertos del mundo" porque el espacio aéreo está cerrado "no solo para los aviones españoles por culpa de Pedro Sánchez".

