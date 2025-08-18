Pedro Rodríguez, tras la reunión con Trump: "Se está transfiriendo a Zelenski la responsabilidad de que la guerra continúe"

Pedro Rodríguez analiza en este vídeo el encuentro entre Trump y Zelenski que, en su opinión, es "el día más trascendental para la seguridad de Europa desde el final de la Guerra Fría".

Tras mantenerse Putin firme en sus posiciones, Rodríguez considera que "el problema es Trump", pues en el vídeo sobre estas líneas opina que tras la cumbre de Alaska entre Estados Unidos y Rusia, el presidente norteamericano "ha respaldado el principio de Putin de congelar la guerra a cambio de cesiones territoriales".

El experto señala que, si finalmente Ucrania entregara los territorios que aún controla en el Donbass, en cuya defensa ha dedicado muchas tropas y recursos, estaría "eliminando las posibilidades de emerger después de este conflicto como un país viable".

En su opinión, "parece que se le está pidiendo a Zelenski algo realmente imposible y se le está transfiriendo la responsabilidad de que la guerra continúe". Además, destaca que, mientras con Putin hubo "guiño, guiño", en el caso de Zelenski "no ha habido alfombra roja ni admiración incondicional".

Una diferencia en el trato que, según Rodríguez, se debe a que "Trump tiene muchas más cosas en común con Putin que con Zelenski". Por ello, aunque hasta este momento se han mantenido las formas, no se muestra optimista "en el trasfondo de lo que empieza a partir de ahora".